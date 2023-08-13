Как приготовить домашний персиковый сок: простой рецепт

Зимние запасы вкусного и ароматного персикового сока с мякотью можно легко приготовить дома. Этот напиток подойдет как взрослым, так и детям, и отлично подойдет под разнообразную выпечку и десерты.

Рецептом домашнего персикового сока поделились в Shuba. Приготовление персикового сока достаточно быстро, но просто, основное — правильно обработать фрукты.

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Ингредиенты:

1 кг персиков.

100 г сахара.

500 мл воды.

3 г лимонной кислоты.

Приготовление:

Доведите воду до кипения, затем убавьте огонь и на 1-2 минуты опускайте персики в кипяток. Сразу переложите их в холодную воду, затем легко снимите кожуру и удалите косточки, разрезав на половину.

Переложите персики в другую кастрюлю, залейте водой так, чтобы она полностью покрыла фрукты. Поставьте на средний огонь и варите до мягкости персиков. Затем разомните их пестиком для пюре или погружным блендером. Добавьте сахар и лимонную кислоту, а также при необходимости долейте воды, чтобы достичь желаемой консистенции.

Поставьте кастрюлю с соком на средний огонь и доведите до кипения. Когда сок закипит, проварите еще 3-5 минут, после чего разлейте его по заранее стерилизованным банкам. Закройте банки крышками и закатайте. Пока охлаждается напиток, держите банки в прохладном месте.

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