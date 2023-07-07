Как приготовить домашний шампунь с кофе и корицей, чтобы восстановить волосы

Как сделать домашний шампунь с кофе и корицей – шампунь своими руками в домашних условиях

Кожа головы и волосы нуждается в защите и "питании". С помощью некоторых натуральных ингредиентов вы остановите выпадение, ускорите рост и придадите ему силы.

В этом вам пригодятся кофе и корица. Издание Sante Plus предлагает приготовить собственноручно питательный шампунь из этих продуктов.

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Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале дерматологии, кофеин был признан стимулятором роста волос. Еще одним преимуществом является и то, что кофе поможет скрыть седые волосы.

Корица позволяет улучшить здоровье и внешний вид волос, ускорить рост и замедлить выпадение. Согласно исследованию, опубликованному в Индонезийском журнале антивозрастной медицины, местное применение эфирного масла корицы будет способствовать росту и диаметру волосяных фолликулов у крыс. В косметике корица используется для укрепления волос и уменьшения ломкости.

Как приготовить шампунь для волос?

Если вы хотите остановить выпадение волос, этот натуральный шампунь идеален, и не зря он помогает естественным образом стимулировать их рост.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 мл шампуня без сульфатов и парабенов,

3 столовые ложки органического молотого кофе,

1 столовая ложка органической молотой корицы,

100мл горячей воды.

В миске смешайте корицу и кофе с горячей водой, добавьте шампунь и оставьте на 24 часа. После этого его можно использовать. Во время мытья головы помассируйте волосы шампунем с кофе и корицей и оставьте на 2 минуты, чтобы ингредиенты проникли в кожу головы и подействовали.

Используя это средство 2-3 раза в неделю, вы заметите убедительные результаты уже через месяц.

Напомним, что выровнять волосы в домашних условиях поможет обычный кукурузный крахмал. Поэтому вам не понадобятся популярные ныне выпрямители или кератин.

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