Как приготовить макароны в молочном соусе на сковороде: быстрое и сытное блюдо

Как сварить макароны в молоке с плавленым сыром на сковороде

Не бойтесь экспериментировать, ведь даже из простых и доступных продуктов можно создать особый ресторанный ужин. Именно такая возможность предлагается в рецепте "Копилка рецептов", где главные роли отведены макаронам, молоку, плавленному сырку и приправам по вкусу.

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Ингредиенты:

Макароны – 200 г;

Плавленый сырок – 1 шт.;

Молоко – 500 мл;

Орегано, соль, перец, ароматные травы, чеснок, зелень – по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем немного масла на сковороде и добавляем сухие макароны. Обжариваем их, помешивая, в течение 3 минут; Режем плавленый сырок на кусочки и раскладываем на макароны; Наливаем в сковороду молоко, накрываем крышкой и добавляем соль и приправы по вкусу. Не перемешиваем, а только накрываем крышкой и тушим 10 минут на среднем огне; Снимаем сковороду с огня, перемешиваем, раскладываем на тарелках. Посыпаем зеленью и мелко нарезанным чесноком и подаем на стол.

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