Как приготовить медовый рулет с заварным кремом: простой рецепт

Любители сладостей с радостью встретят новый рецепт десерта, обещающий не только необычайный вкус, но и легкость в приготовлении. Рулет с заварным кремом на простом тесте стал настоящим открытием для многих гурманов.

Сладкий шедевр готовится с помощью доступных ингредиентов и не отнимет у вас много времени. Этот десерт добавит яркие вкусовые нотки вашему чаю или кофе и порадует весь домашний коллектив. Рецептом медового рулета поделились в Shuba.

Вам понадобятся следующие ингредиенты :

150 г меда.

40 г сахара.

50 г сливочного масла.

150 г муки.

1/2 чайной ложки соды.

70 г сметаны.

1 большое яйцо.

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Приготовление:

Растопите мед вместе со сливочным маслом на водяной бане. В отдельной миске смешайте сметану и соду. Когда сметана начнет пениться, добавьте ее в растопленный мед и варите на медленном огне до образования пышной пены. Снимите с огня, слегка остудите, добавьте яйцо, просеянную муку и перемешайте до получения жидкого теста. Вылейте тесто на пергамент в форме прямоугольника и запекайте в разогретой до 170 градусов духовке 5-7 минут. Для заварного крема смешайте все ингредиенты кроме масла в кастрюле и варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Когда на поверхности появятся первые пузырьки, снимите с огня, добавьте масло и перемешайте. Остудите. Смажьте заварным кремом лепешку и плотно закрутите. Положите в холодильник на несколько часов.

Готово! Ваш рулет с заварным кремом готов к подаче. Он точно удивит ваши вкусовые рецепторы своей нежностью и неповторимым вкусом. Приятного аппетита!

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