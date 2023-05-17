Как приготовить молочный суп, чтобы лапша не слипалась: советы хозяек

Дети – небольшие любители молока, но их может заинтересовать ароматный суп с лапшой. Для приготовления этого блюда берите самые свежие продукты.

Ингредиенты:

– молоко – 500 мл;

– стручок ванили или ванилин – 1 шт;

– сахар – 1 ч. л;

– соль – на кончике ножа;

– вермишель – 60 г;

– мед – 2 ст. л;

– сливки жирные – 50 мл.

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Способ приготовления:

Разрежьте стручок ванили пополам и ножом удалите семена и отправьте их в кастрюлю с молоком вместе со стручком. Стручок ванили можно заменить ванилином.

Добавьте в молоко сахар и соль, доведите до кипения на маленьком огне и извлеките стручок.

Насыпьте к молоку лапшу – чем больше лапши, тем гуще получится суп. Чтобы лапша не слиплась – всыпайте медленно при постоянном помешивании и сразу добавьте каплю масла. Периодически помешивайте до готовности.

Суп подавайте с медом и сливками.

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