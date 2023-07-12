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Как приготовить насыщенное и вкусное лечо из кабачков на зиму: простой рецепт

Игорь Романько

Как законсервировать лечо из свежих кабачков на зиму

Представляем вам рецепт ароматного лечо из кабачков на зиму. Эта закуска имеет приятный сладковатый вкус, легкую пикантность и непревзойденный аромат. Она отлично подходит как дополнение к мясным и картофельным блюдам.

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 1,5 кг;
  • Помидоры – 1 кг;
  • Болгарский перец – 600 г;
  • Лук репчатый – 200 г;
  • Чеснок – 100 г;
  • Перец горошком или душистый – по вкусу;
  • Растительное масло – 70 г;
  • Сахар – 2 ст. ложки;
  • Уксус 9% – 3 ст. ложки;
  • Соль – 1 ст. кровати.

Способ приготовления:

  1. Очистите лук и чеснок от шелухи. Удалите плодоножки из кабачек. Также тщательно промойте все овощи;
  2. Разрежьте болгарские перцы пополам и удалите семена и сердцевину. Помидоры нарежьте на половинки или четвертинки и, если есть, удалите белые жесткие прожилки;
  3. Помидоры нашинкуйте на небольшие кусочки и переложите в кастрюлю. Разогрейте на среднем огне до кипения и варите 15-20 минут, помешивая периодически;
  4. Нарежьте перцы тонкими полукольцами или ломтиками. Лук также нарежьте полукольцами. Если кабачки зрелые, очистите их от кожуры и удалите семена. Молодые кабачки можно нарезать на кружочки, затем каждый кружочек разрезать на несколько частей;
  5. Перебейте помидоры у пюре с помощью блендера и варите на слабом огне еще 10-15 минут. Добавьте перец, лук, соль, сахар, растительное масло и перец горошком. Тушите 15 минут. Добавьте кабачки и готовьте от 15 до 40 минут в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите;
  6. Продавите чеснок через пресс и добавьте его к закуске. По желанию на этом этапе можно добавить мелко нарезанный острый перец чили. Прокипятите вместе еще 5 минут. Добавьте уксус, хорошо перемешайте и через 2-3 минуты снимите с огня;
  7. Разложите готовое лечо в простерилизованные банки, закройте крышками и переверните дном вверх. Оберните теплым одеялом и оставьте до охлаждения при комнатной температуре;
  8. Храните лечо из кабачков на зиму в холодном темном месте. Из этого количества ингредиентов вы получите около 4 баночек по 0,5 литра.

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