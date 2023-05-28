Как приготовить омлет без молока: простой рецепт

Традиционный омлет обычно готовится из яиц и добавлением молока. Но есть альтернативный ингредиент, который можно использовать вместо молока, чтобы сделать это блюдо еще более нежным, пышным и ароматным.

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В этом случае вместо молока можно использовать сметану. Добавление сметаны в омлет дает хороший результат. Рекомендуется добавлять одну столовую ложку сметаны на одно яйцо.

Для приготовления омлета со сметаной необходимо взбить тройку яиц и добавить три столовых ложки сметаны с жирностью 15-20 процентов. Затем эту смесь хорошо размешать и перелить на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Накрыть сковороду крышкой и жарить до готовности.

Использование сметаны придаст омлету особую нежность и аромат, делая его сытным и вкусным. Попробуйте этот вариант приготовления омлета, чтобы насладиться новым вкусом этого популярного блюда.

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