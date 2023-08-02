Как приготовить пикантную кабачковую икру из карри на зиму: простой рецепт

Как сделать кабачковую икру из карри на зиму

В сезон кабачков, который в эти дни на пике, многим желательно не только смаковать свежие овощи, но и подготовиться к будущим заготовкам. И если вы уже готовили острую кабачковую икру с майонезом или другими ингредиентами, то на этот раз стоит попробовать необычный рецепт – кабачковая икра из карри.

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Своим рецептом поделилась на своем Youtube-канале Лилия Цвит. Для приготовления этого вкусного блюда вам понадобятся следующие ингредиенты на 5 баночек объемом 0,5 литра.

2 килограмма кабачков;

1 килограмм сладкого перца;

0,5 килограмма лука;

1,5 столовых ложек соли;

100 мл растительного масла;

50 мл уксуса 9%;

50 грамм сахара;

2 столовые ложки карри;

1 чайная ложка молотого кориандра;

1 чайная ложка куркумы.

Для начала тщательно промойте все овощи в проточной воде. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте средними кружочками, лук – полукольцами. Кабачки нарежьте колечками, переложите в глубокий сосуд, посолите, перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы они пустили сок.

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По истечении этого времени добавьте к кабачкам лук, перец, сахар и растительное масло. Поставьте сосуд на плиту, накройте крышкой и прокипятите около часа. За это время периодически перемешивайте.

Затем выключите плиту, добавьте все специи и уксус, измельчите овощную массу с помощью блендера до однородности. Затем снова поставьте кастрюлю с кабачковой икрой на плиту и прокипятите еще примерно 30-40 минут, чтобы испарилась излишняя влага. Следует заметить, что особенностью этого рецепта является то, что в нем не используется томатная паста.

Во время приготовления готовьте баночки для консервации: промойте их и стерилизуйте в духовке при температуре 110°С в течение 5 минут. Крышки кипятите в кастрюле с водой около 5 минут.

Горячую кабачковую икру с приправой карри разлейте в стерильные баночки и закройте крышками. Переверните баночки дном вверх и оставьте до полного остывания консервации.

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