Как приготовить пикантные кабачки с перцем чили на зиму: простой рецепт
Как замариновать кабачки с перцем чили и чесноком на зиму
Кабачки в масле – это отличный способ приготовить овощную заготовку на зиму, которая легко готовится и имеет отличный вкус.
Этот рецепт позволит вам наслаждаться вкусными и хрустящими кабачками в течение всего года. Они отлично подходят как закуска к горячим блюдам или сырным и рыбным блюдам. Рецептом поделились на сайте Misya.
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Ингредиенты на 2 порции:
- 1 кг кабачков
- Крупная соль
- 500 мл воды
- 300 мл уксуса
- 3 зубчика чеснока
- 4 перца чили
- Мята
- 750 мл оливкового масла
Приготовление:
- Вымойте и очистите кабачки, затем нарежьте их соломкой. Положите на дуршлаг и посыпьте большой солью. Сверху поставьте груз, например кастрюлю с водой, и оставьте кабачки на несколько часов. Это поможет отцедить лишний сок из кабачков.
- Затем хорошо промойте кабачки и дайте им отогнать.
- На большом огне разогрейте кастрюлю с водой и уксусом. Когда она закипит, добавьте кабачки. После последующего закипания воду следует отцедить из кабачков.
- Положите кабачки на чистую ткань, чтобы они хорошо просохли.
- Очистите чеснок и перец, вымойте и обсушите листья мяты. Нарежьте их на маленькие кусочки, а мяту разберите на листики.
- Заполняйте стерилизованные банки пластами: сначала кабачки, затем приправы (чеснок, мята и перец чили). Повторяйте эти слои, пока банки не будут заполнены.
- Хорошо прижмите содержимое банок, чтобы внутри не образовывались пузырьки воздуха, затем медленно доливайте масло, чтобы полностью покрыть кабачки.
- Закройте банки крышками и храните в темном и прохладном месте.
- Подождите, по крайней мере, неделю, но лучше месяц, прежде чем попробовать кабачки в масле. После открытия банки храните его в холодильнике и убедитесь, что уровень масла всегда полностью покрывает овощи. При необходимости приливайте масло в банку.
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