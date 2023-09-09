Як приготувати пікантні кабачки з перцем чилі на зиму: простий рецепт

Кабачки в олії – це чудовий спосіб приготувати овочеву заготовку на зиму, яка легко готується і має відмінний смак.

Цей рецепт дозволить вам насолоджуватися смачними та хрусткими кабачками протягом всього року. Вони чудово підходять як закуска до гарячих страв або сирних та рибних страв. Рецептом поділилися на сайті Misya.

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Інгредієнти на 2 порції:

1 кг кабачків

Крупна сіль

500 мл води

300 мл оцту

3 зубчики часнику

4 перці чилі

М'ята

750 мл оливкової олії

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Приготування:

Вимийте та очистіть кабачки, а потім наріжте їх соломкою. Покладіть на друшляк і посипте великою сіллю. Зверху поставте вантаж, наприклад, каструлю з водою, і залиште кабачки на кілька годин. Це допоможе відцідити зайвий сік з кабачків. Після цього добре промийте кабачки та дайте їм відігнати. На великому вогні розігрійте каструлю з водою та оцтом. Коли вона закипить, додайте кабачки. Після наступного закипання воду слід відцідити з кабачків. Покладіть кабачки на чисту тканину, щоб вони добре просохли. Очистіть часник та перець чилі, вимийте та обсушіть листя м'яти. Наріжте їх на невеликі шматочки, а м'яту розберіть на листочки. Заповнюйте стерилізовані банки шарами: спочатку кабачки, потім приправи (часник, м'ята і перець чилі). Повторюйте ці шари, поки банки не будуть заповнені. Добре притисніть вміст банок, щоб усередині не утворювалися бульбашки повітря, а потім повільно доливайте олію, щоб повністю покрити кабачки. Закрийте банки кришками і зберігайте їх в темному та прохолодному місці. Почекайте принаймні тиждень, але краще місяць, перш ніж спробувати кабачки в олії. Після відкриття банки зберігайте їх у холодильнику і переконайтеся, що рівень олії завжди повністю покриває овочі. За необхідності доливайте олію в банку.

Нагадаємо, раніше ми писали про лікарський засіб, який допоможе вберегти кабачки від гниття.

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