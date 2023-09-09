Как приготовить пикантные кабачки с перцем чили на зиму: простой рецепт

Кабачки в масле – это отличный способ приготовить овощную заготовку на зиму, которая легко готовится и имеет отличный вкус.

Этот рецепт позволит вам наслаждаться вкусными и хрустящими кабачками в течение всего года. Они отлично подходят как закуска к горячим блюдам или сырным и рыбным блюдам. Рецептом поделились на сайте Misya.

Читайте также: Молодые кабачки гниют на грядке: как спасти урожай

Ингредиенты на 2 порции:

1 кг кабачков

Крупная соль

500 мл воды

300 мл уксуса

3 зубчика чеснока

4 перца чили

Мята

750 мл оливкового масла

Приготовление:

Видео дня

Вымойте и очистите кабачки, затем нарежьте их соломкой. Положите на дуршлаг и посыпьте большой солью. Сверху поставьте груз, например кастрюлю с водой, и оставьте кабачки на несколько часов. Это поможет отцедить лишний сок из кабачков. Затем хорошо промойте кабачки и дайте им отогнать. На большом огне разогрейте кастрюлю с водой и уксусом. Когда она закипит, добавьте кабачки. После последующего закипания воду следует отцедить из кабачков. Положите кабачки на чистую ткань, чтобы они хорошо просохли. Очистите чеснок и перец, вымойте и обсушите листья мяты. Нарежьте их на маленькие кусочки, а мяту разберите на листики. Заполняйте стерилизованные банки пластами: сначала кабачки, затем приправы (чеснок, мята и перец чили). Повторяйте эти слои, пока банки не будут заполнены. Хорошо прижмите содержимое банок, чтобы внутри не образовывались пузырьки воздуха, затем медленно доливайте масло, чтобы полностью покрыть кабачки. Закройте банки крышками и храните в темном и прохладном месте. Подождите, по крайней мере, неделю, но лучше месяц, прежде чем попробовать кабачки в масле. После открытия банки храните его в холодильнике и убедитесь, что уровень масла всегда полностью покрывает овощи. При необходимости приливайте масло в банку.

Напомним, ранее мы писали о лекарственном средстве, которое поможет уберечь кабачки от гниения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!