Как приготовить питательный салат со свеклой, яблоками и орехами

Марина, опытная кулинарка из Киева, с радостью поделилась своим рецептом вкусного салата со свеклой и яблоками, который можно включить в постный или вегетарианский стол, если использовать постный майонез или приготовить соус самостоятельно.

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Автор рецепта рекомендует отварить свеклу до степени неполной готовности, чтобы она осталась упругой (не слишком мягкой). Также следует выбрать большое яблоко с кисло-сладким вкусом.

Для сохранения упругости и яркости свеклы во время варки добавьте обычное масло к воде. Это поможет предотвратить быстрое испарение воды и сделает очистку готовых овощей гораздо легче.

Ингредиенты:

Свекла – 3 шт;

Яблоки – 1 шт;

Зубчики чеснока – 2 шт;

Изюм – 1 ст. л;

соль;

Молотый черный перец – 1/8 чайной ложки;

Майонез – 1 ст. л;

Небольшое количество очищенных грецких орехов.

Сначала изюм нужно замочить в небольшом количестве воды, используя отдельную миску. Затем свеклу нужно хорошо промыть. В большой кастрюле доведите воду до кипения и опустите свеклу в кожуре. Добавьте немного растительного масла и варите на среднем огне в течение 30 минут. Затем отбросьте воду и охладите овощи под холодной проточной водой или в ледовой ванне. Очистите охлажденную свеклу и натрите ее на терке для салата. Положите в салатник.

Удалите кожуру из яблока, разрежьте его на кусочки, удалив сердцевину, и добавьте к свекле. Просите изюм из воды и добавьте их в салат. Очистите и раздавите чеснок, добавьте его в салат. Приправьте салат майонезом, солью и перцем и перемешайте. Посыпьте блюдо измельченными грецкими орехами и украсьте по своему желанию.

Этот салат со свеклой и яблоками готов к подаче. Приятного аппетита!

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