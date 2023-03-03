Как приготовить постный пирог из свежих яблок или варенья: простой рецепт
Во время Великого поста тоже иногда хочется чего-нибудь сладкого и домашнего. Но выпечку обычно производят с добавлением яиц, молочных продуктов и других ингредиентов. Для тех, кто соблюдает строгий пост, мы нашли рецепт пирога без добавления запрещенных продуктов.
Читайте также: Простой рецепт сытного салата с картофелем и грибами на Великий пост
Как приготовить постный яблочный пирог в духовке.
Ингредиенты:
- 4 яблока;
- 150 мл яблочного сока;
- 1 ч. л разрыхлителя теста;
- 150 г пшеничной муки;
- 100 г сахара;
- 50 г подсолнечного масла;
- корица и ваниль по вкусу;
- 1 ст. л сахара;
- 100 мл подсолнечного масла для смазки.
В большую миску насыпьте муку, сахар, разрыхлитель, ваниль и корицу. Муку лучше просеять через сито, чтобы тесто получилось более нежным. Яблочный сок следует смешать с маслом и влить в сухие ингредиенты. Вместо сока можно взять варенье. Тесто следует перемешать до однородной массы, чтобы оно получилось жидким.
Яблоки нужно помыть, очистить и нарезать тонкими кусочками, после чего всыпать в тесто и дать ему настояться 15 минут. Пока можно смазать подсолнечным маслом выпечку и разогреть духовку до 180°. Тесто вылить в форму и поставить запекаться на 30 минут.
Сахар нужно смешать с растительным маслом и покрыть этим сиропом пирог, а после этого отправить его в духовку еще на 10 минут. Можно добавить сверху несколько кусочков яблок, чтобы сделать красивый узор. Готовый пирог нарезаем порционно, когда он немного остынет и подаем на стол.
Приятного аппетита!
Предлагаем также рецепты постных блюд, которыми поделился повар Клопотенко.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!