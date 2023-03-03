Как приготовить постный пирог из свежих яблок или варенья: простой рецепт

Во время Великого поста тоже иногда хочется чего-нибудь сладкого и домашнего. Но выпечку обычно производят с добавлением яиц, молочных продуктов и других ингредиентов. Для тех, кто соблюдает строгий пост, мы нашли рецепт пирога без добавления запрещенных продуктов.

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Как приготовить постный яблочный пирог в духовке.

Ингредиенты:

4 яблока;

150 мл яблочного сока;

1 ч. л разрыхлителя теста;

150 г пшеничной муки;

100 г сахара;

50 г подсолнечного масла;

корица и ваниль по вкусу;

1 ст. л сахара;

100 мл подсолнечного масла для смазки.

В большую миску насыпьте муку, сахар, разрыхлитель, ваниль и корицу. Муку лучше просеять через сито, чтобы тесто получилось более нежным. Яблочный сок следует смешать с маслом и влить в сухие ингредиенты. Вместо сока можно взять варенье. Тесто следует перемешать до однородной массы, чтобы оно получилось жидким.

Яблоки нужно помыть, очистить и нарезать тонкими кусочками, после чего всыпать в тесто и дать ему настояться 15 минут. Пока можно смазать подсолнечным маслом выпечку и разогреть духовку до 180°. Тесто вылить в форму и поставить запекаться на 30 минут.

Сахар нужно смешать с растительным маслом и покрыть этим сиропом пирог, а после этого отправить его в духовку еще на 10 минут. Можно добавить сверху несколько кусочков яблок, чтобы сделать красивый узор. Готовый пирог нарезаем порционно, когда он немного остынет и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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