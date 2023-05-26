Как приготовить шоколадный фондан, чтобы был как в ресторане

Секрет шоколадного фондана в жидкой серединке, вытекающей при разрезании. Поэтому при его выпекании нужно внимательно следить за температурным режимом, чтобы он не пересушился.

Ингредиенты:

Черный шоколад – 90 г

Сахар – 25 г

Сливочное масло – 30 г

Мука пшеничная – 25 г

Яйца – 1 шт.

Какао-порошок – 5 г

Мороженое – шарик

Шоколадный топинг – по желанию

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Способ приготовления:

1. Шоколадку измельчите и положите в кастрюлю. Туда же добавьте масло. Поставьте на водяную баню и растопите.

2. Взбейте яйца и сахар, добавьте полученную смесь в шоколадную массу и перемешайте.

3. Насыпьте в полученную смесь муку и взбейте.

4. Смажьте формы для выпечки и посыпьте какао.

5. Наполните формы тестом на ⅔ объема.

6. Отправьте в духовку и выпекайте при температуре до 190 °C 5–7 минут.

7. Готовый фондан накройте блюдцем, переверните и извлеките из формы.

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