Как приготовить сочную и хрустящую квашеную капусту на зиму: лучший рецепт

Как сделать хрустящую квашеную капусту на зиму

Квашеная капуста – настоящий источник витаминов на зиму. Ее приготовление достаточно простое, а результат поражает вкусом. Раскрывая баночку этого удивительного добра зимой, вы получите удовольствие от пикантного вкуса, неповторимой ароматики и полезных веществ.

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Как приготовить квашеную капусту на зиму в рассоле рассказывает сайт "1 минута". Процесс совсем не сложен, и позволяет сохранить утонченный вкус и пользу продукта.

Ингредиенты:

Капуста – 900 гр;

Морковь – 80 гр;

Соль – 1 ст.л;

Сахар – 0,5 ст.л;

Перец душистый – 10 шт;

Вода – 400 мл.

Подготовка:

Основа – выбор капусты. Предпочитайте зимние сорта – они хорошо сохраняют форму и текстуру во время квашения. Подготовьте рассол: смешайте кипяченую воду, соль и сахар, пока компоненты полностью не растворятся. Нарежьте капусту тонкими полосками и перемешайте с натертой морковью. Разложите овощи в чистую литровую банку. Добавьте перец душистый, чередуя со сливочными слоями капусты. Помните оставить немного воздуха в банке. Залейте банку рассолом, не закручивая крышку. Разместите ее в миске и позвольте банке "дышать". В течение пяти дней нужно периодически вращать банку и прокалывать содержимое деревянной шпажкой во избежание чрезмерного давления. После того, как брожение завершится, банку закройте плотно и сохраните в прохладном месте.

Этот вкусный десерт сохранится до 8 месяцев, если хранить его в герметичных условиях холодильника. Наслаждайтесь яркими вкусовыми ощущениями и поддержанием витаминного баланса в холодные месяцы года.

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