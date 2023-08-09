Как приготовить сосиски карри с овощами и томатным соусом за 10 минут: простой рецепт
Если вы хотите приготовить быстрое, но сытное и вкусное блюдо, то вам следует обратить внимание на доступные сосиски. Эти универсальные продукты можно не только варить, но и жарить на гриле или сковороде, а также использовать для приготовления блюд, включая запеканки и блюда в тесте. Они особенно вкусно сочетаются с пикантными соусами, такими как кетчуп, а также могут быть приправлены разными специями, чесноком и жареными овощами.
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Благодаря кулинарке Полини, которая поделилась интересным рецептом в своем Instagram, вы можете найти новый способ приготовления сосисок с овощами и томатным соусом, а также специями.
Ингредиенты:
- сосиски
- 1 шт. лук
- 1 шт. красный перец
- 2 ч. л. кари
- Соль по вкусу
- 2 ч. л. копченая паприка
- 100 мл томатной пасты
- 100 мл воды
- пучок зеленого лука
Способ приготовления:
- Сделайте небольшие надрезы на сосисках и обжарьте их до золотистой корочки.
- На сковороде обжарьте полукольцами нарезанный лук и красный перец в течение 5-7 минут.
- Добавьте соль, карри, копченую паприку, томатную пасту и воду. Перемешайте и положите сосиски в соус. Готовьте еще 5 минут, а затем украсьте блюдо зеленым луком.
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