Как приготовить свеклу всего за 15 минут: простой лайфхак

Свекла обычно требует много времени на приготовление. Однако есть способ отварить овощ гораздо быстрее. В этом поможет микроволновка, благодаря которой можно готовить некоторые корнеплоды за считанные минуты.

Как быстро приготовить свеклу рассказала блогерша с ником iren.lazun у себя в Instagram. По ее словам, только через 15 минут овощ станет мягким и вкусным.

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Вам понадобится:

Свекла;

Рукав для запекания;

Глубокая тарелка;

Вода.

Возьмите рукав для запекания и положите в него свеклу среднего размера. Залейте его водой так, чтоб вода полностью покрыла овощ. Крепко завяжите рукав и сделайте ножом несколько проколов, чтобы выходил пар. Поставьте тарелку в микроволновку и включите на 15 минут.

Затем достаньте свеклу и проверьте ножом на готовность. Если вы взяли овощ большого размера, можно отправить его готовиться еще на несколько минут.

Приятного аппетита!

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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