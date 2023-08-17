Как приготовить сытный и вкусный завтрак из кабачков и яиц: быстрый рецепт
Как сделать омлет с кабачками
Сегодня мы советуем вам попробовать интересный рецепт блюда из кабачков и яиц, которое называется "Королевская яичница". Этот рецепт удивляет своей оригинальностью и вкусовым богатством.
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Раньше вы могли готовить подобное блюдо только с помидорами, вроде шакшуки, но попробуйте добавить кабачки и вкус блюда станет еще более насыщенным и изысканным. Рецептом поделились на сайте greenpost.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 500 г кабачков
- 2 средние репчатые луковицы
- 5 яиц
- Зелень (по вашему вкусу)
- 30 г сливочного масла (по желанию)
- 1 ч. л. сухого базилика
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. сахара
- Соль и перец (по вкусу)
Приготовление:
- Нарежьте полукольцами репчатый лук и обжарьте на масле до мягкого состояния.
- Добавьте нарезанные помидоры. Лучше очистить их от кожуры перед этим. Тушите под крышкой в течение около 5 минут.
- Нашинкуйте кабачки средним кубиком и добавьте к помидорам. Перемешайте и тушите под крышкой около 10 минут.
- Добавьте сухой базилик, паприку, сахар, соль и перец по вкусу.
- По желанию добавьте сливочное масло, которое придаст блюду нежность и неповторимый вкус.
- Разбейте яйца в кастрюлю, закройте крышкой и готовите еще 3-4 минуты.
- Готовое блюдо украсьте свежей зеленью.
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