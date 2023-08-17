Как приготовить сытный и вкусный завтрак из кабачков и яиц: быстрый рецепт

Сегодня мы советуем вам попробовать интересный рецепт блюда из кабачков и яиц, которое называется "Королевская яичница". Этот рецепт удивляет своей оригинальностью и вкусовым богатством.

Читайте также: Удивите гостей: рецепт салата из одуванчика

Раньше вы могли готовить подобное блюдо только с помидорами, вроде шакшуки, но попробуйте добавить кабачки и вкус блюда станет еще более насыщенным и изысканным. Рецептом поделились на сайте greenpost.

Ингредиенты:

1 кг помидоров

500 г кабачков

2 средние репчатые луковицы

5 яиц

Зелень (по вашему вкусу)

30 г сливочного масла (по желанию)

1 ч. л. сухого базилика

1 ч. л. паприки

1 ч. л. сахара

Соль и перец (по вкусу)

Приготовление:

Нарежьте полукольцами репчатый лук и обжарьте на масле до мягкого состояния. Добавьте нарезанные помидоры. Лучше очистить их от кожуры перед этим. Тушите под крышкой в течение около 5 минут. Нашинкуйте кабачки средним кубиком и добавьте к помидорам. Перемешайте и тушите под крышкой около 10 минут. Добавьте сухой базилик, паприку, сахар, соль и перец по вкусу. По желанию добавьте сливочное масло, которое придаст блюду нежность и неповторимый вкус. Разбейте яйца в кастрюлю, закройте крышкой и готовите еще 3-4 минуты. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью.

Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!