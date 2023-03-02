Как приготовить сытный салат с картофелем и грибами на Большой пост: простой рецепт

Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля. В этот период важно питаться правильно, полезно и при этом сытно наедаться. Для этого добавляйте в свой рацион больше постных салатов, ведь готовить их легко, а будут они не только во время постирования.

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Салат из картофеля с грибами на Великий пост - рецепт

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт;

Перец болгарский – 1 шт;

Маринованные грибы;

Листья салата;

Оливковое масло.

Картошку нужно отварить в мундире, остудить, почистить и мелко порезать кубиками. Болгарский перец чистить и удалить семена. Его тоже нужно порезать кубиками, схожего размера с картофелем, чтобы структура салата была более однородной. Листья салата помыть, просушить и порвать на произвольные кусочки. Маринованные грибы порежьте на половинки или кубики такого же размера.

Высыпьте все компоненты в одну глубокую тарелку. Добавьте соль и другие специи по вкусу и оливковое масло. Хорошо перемешайте салат и его можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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