Как приготовить вкусную пиццу на сковороде за 10 минут: простой рецепт

Пицца – это одно из самых вкусных и сытных блюд, которое любят почти все, ведь приготовить это блюдо можно из разных ингредиентов на ваш вкус. Готовят ее на разных видах теста, поэтому если вы хотите сделать ПП пиццу на сковороде потратив как можно меньше времени, приготовьте ее из овсяных хлопьев.

Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Своим рецептом быстрой пиццы на сковороде поделилась кулинарка Ирина Димитрова у себя в Instagram.

Как приготовить вкусную пиццу в чашке за 5 минут

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт;

овсяные хлопья – 40 г;

молоко – 60 мл;

творог – 30 г;

ветчина – 50 г;

кетчуп – 20 г;

щепотка соли;

итальянские травы;

Сначала перебейте хлопья в кофемолке или в блендере. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, итальянские травы и овсяные хлопья. Тщательно перемешайте тесто. Разогрейте сковороду и добавьте немного растительного масла. Овсяную смесь вылейте на поверхность и обжарьте с двух сторон под крышкой.

Готовую основу из теста извлеките и смажьте кетчупом, а лучше приготовить томатный соус самостоятельно. Сверху на тесто выложите порезанную ветчину и присыпьте твердым тертым сыром. По желанию можно добавить овощи или другие мясные продукты.

Порежьте готовую пиццу на порции и подавайте горячей. Украсить ее можно листьями базилика. Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить вкусный и сытный омлет на завтрак только из одного яйца. Это может быть и очень просто!

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