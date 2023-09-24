Как варить макароны, чтобы сэкономить на свете

Приготовление на электрической плите может увеличить коммунальные счета и потреблять больше электроэнергии, чем нам кажется. Но есть интересный способ приготовления, который поможет не только экономить энергию, но и сохранить вкус макаронных блюд. Давайте подробнее рассмотрим этот пассивный метод приготовления макарон.

По информации сайта Mirror, распространенного сайта Mirror, приготовление макарон – это один из самых доступных кулинарных трюков. Основная процедура заключается в кипячении воды, подсаливании ее и добавлении макарон. Обычно этот процесс занимает около десяти минут.

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Тем не менее, немногие знают о тактике, которую можно назвать "пассивным приготовлением" макарон. Британский кулинар Найджела Лоусон делится этим секретом, позволяющим сэкономить энергию и сохранить вкус блюда.

Суть метода состоит в том, чтобы выключить электрическую плиту задолго до завершения приготовления макарон. Итак, когда вода закипит и вы добавите макароны, необходимо оставить их в горячей воде еще в течение двух минут. После этого выключите плиту, накройте кастрюлю полотенцем и плотно закройте крышкой.

Важным преимуществом этого метода является возможность избежать переваривания макарон, что позволяет сохранить их структуру и вкус. Кроме того, такой способ приготовления экономит электроэнергию, поскольку плита выключена после добавления макарон.

Вот несколько дополнительных советов по приготовлению макарон:

Не промывайте вареные макароны холодной водой, поскольку это удалит из них крахмал и испортит вкус блюда. Добавляйте соль в воду, когда она активно кипит, а не до начала варки макарон. Это поможет сохранить вкус макарон и предотвратить их переваривание. Не прибавляйте масло к воде, если готовите макароны для приготовления с соусом, так как это может сделать соус слишком жирным. Используйте достаточно большое количество воды: на 100 г макарон нужно не менее 1 литра жидкости.

Раньше мы писали о том, как приготовить жареные макароны – это быстрое, простое и вкусное блюдо, которое стало популярным по всему миру.

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