Как приготовить вкусный постный булгур с овощами: простой рецепт

Каша содержит много клетчатки, витаминов группы B и сложных углеводов, поэтому она является полезным продуктом. Во время Великого поста можно готовить различные виды каши, такие как овсяную, гречневую, ячменную, пшенную, жемчужную, рисовую, кускус, булгур, конву и т.д. Чтобы каша была вкуснее, ее можно приправить грибами, жареными овощами, постными подливами, замороженными ягодами или сухофруктами.

Мы подготовили для вас рецепт вкусной постной каши из булгура и овощей, которая готовится очень легко и быстро, поэтому вы можете готовить это не только во время поста.

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Ингредиенты:

250 г булгура;

30 г растительного масла;

2 болгарских перца;

2 помидора;

1 луковица;

2 столовые ложки томатной пасты;

соль, перец, красная паприка по вкусу.

Нарезать соломкой перец, а помидор на кубики (предварительно можно ошпарить помидор кипятком, чтобы легко снять кожицу). Также мелко порезать лук. На медленном огне в кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло и пассеровать лук около 5 минут. Добавить перец и тушить 5 минут. Добавить помидоры, томатную пасту, посыпать немного красной паприки и перца. Готовить еще 3 минутки.

Затем добавить булгур и хорошо перемешать. Прогреть и перемешивать еще 5 минут. Добавить кипяток, посолить, накрыть крышкой и варить на небольшом огне в течение 10-15 минут. Затем снять с огня и оставить настояться еще 15 минут.

Приятного аппетита!

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