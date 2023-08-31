Как применить медицинскую вату в быту: 4 способа

Оказывается, некоторые повседневные предметы могут быть полезны даже если использовать их не по прямому назначению. Вата, которую часто связывают с медицинской сферой, также полезна в использовании в быту.

UAportal расскажет о неожиданных вариантах использования медицинской ваты на дому. Вата может служить вам в разных аспектах жизни, а именно:

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1. Отпугивание грызунов

Грызуны могут стать проблемой, особенно для жителей частных домов. Вместо химических репеллентов можно использовать медицинскую вату. Просто смочите кусочек ваты в мятном эфирном масле и оставьте его в местах, где чаще всего появляются грызуны. Такой способ будет отпугивать грызунов.

2. Освежитель воздуха

Медицинская вата может помочь придать вашему дому приятный аромат. Скрутите с нее небольшие шарики, смочите их в любимом эфирном масле и уложите в декоративную емкость. Разместите такой освежитель в комнате и наслаждайтесь приятным ароматом.

3. Удаление плесени

Плесень – это неприятная проблема, с которой может столкнуться любой. Удалить его можно с помощью медицинской ваты. Смочите ее в отбеливателе и положите в проблемные места. Результат вас приятно удивит.

4. Защита резиновых перчаток

Можно продлить срок их годности, наполнив кончики пальцев изделия комочками медицинской ваты. Это поможет предотвратить их повреждение и продолжит их использование.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе мицеллярной воды и как ее можно использовать в быту.

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