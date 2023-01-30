Как прочистить канализацию с помощью соды, соли и уксуса: простой и эффективный способ

Как делать канализацию на кухне – простой способ с содой

Прочистка кухонной раковины – дело долгое и изнурительное. Однако есть простой и эффективный трюк, который поможет быстро избавиться от этой проблемы.

Издание Sante Plus объяснило, как это сделать, не применяя дорогостоящих химикатов. Для этого нужна обычная пищевая сода.

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Как предотвратить регулярное засорение канализации

Засоренный дренаж может привести к закупорке раковины или канализации. Вот почему его нужно регулярно чистить. Там скапливается еда, жир и другие остатки. В случае засорения нет необходимости обращаться к услугам сантехника или прибегать к дорогим химикатам. Есть простой трюк на основе натурального продукта, который может помочь вам прочистить канализацию.

Соль, сода и поваренная соль для прочистки канализации

Чтобы легко прочистить канализацию, а значит и трубы, рекомендуется использовать соль и уксус, которые есть на любой кухне. Для этого достаточно будет высыпать в канализацию полстакана соли и стакан белого уксуса. Через 20 минут залейте двумя литрами горячей воды (не доводите до кипения, чтобы не повредить трубу). Впоследствии остатки в трубах удаляются сами.

Не стесняйтесь повторить операцию столько раз, сколько нужно, если результат все равно нет, попробуйте следующий трюк.

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Уксус и пищевая сода – смесь, которая очищает ваши трубы

Если проблемы с раковиной повторяются, то проблема может быть в ваших трубах. В этом случае вы можете исправить это.

Возьмите пол стакана пищевой соды и столько же соли, которые собираетесь смешать. Вылив эту смесь в канализацию, добавьте стакан теплого белого уксуса, подождите 10 минут и добавьте кипяток. Это эффективно.

Другие способы прочистки канализации

В дополнение к высыпанию соли или пищевой соды в канализацию, есть еще один хитроумный трюк, который удастся с небольшим количеством жира:

Добавьте в слив вашего умывальника или раковины две дозы кристаллов соды.

Влейте 200 миллилитров белого уксуса.

Оставить действовать минимум в час.

Для большей эффективности рекомендуется долить литр кипятка в канализацию. Также можете использовать вантуз.

Кирм этого, для очищения канализации, можете регулярно в умывальник вливать горячую воду, смешанную с 2-5 дозами пищевой соды. Эти ингредиенты устраняют неприятные запахи и очищают трубы.

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Чтобы очистить канализацию, вам не нужен эксперт или агрессивные химикаты. Простые натуральные ингредиенты сделают свое дело. Так что не стесняйтесь использовать их!

Напомним, что почистить канализацию в ванной или на кухне поможет кофейная гуща и кипяток. Она является эффектным очищающим средством, отлично борющимся с известковым налетом.

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