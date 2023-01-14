Как продлить срок службы стеклоочистителей на автомобиле: советы для водителей

Со временем дворники на авто выходят из строя, стирается ластик и стекло начинает хуже очищаться, что приводит к неудобству во время движения.

Обычно в таком случае водители покупают новые дворники или заменяют резинку на старых, но есть одна хитрость, позволяющая в несколько раз продлить срок службы стеклоочистителей в несколько раз.

Обычно дворники портятся из-за того, что ходят на сухую, просто сметая пыль и грязь, а омыватель начнет действовать только через несколько ходов. То есть, если вы не следите за чистотой автомобиля, дворники будут выходить из строя быстрее.

Однако износ стеклоочистителей не зависит от степени загрязнения и сухости самого стекла. При интенсивном использовании они выходят из строя быстрее, но даже если использовать их не часто, они все равно будут портиться.

Увеличить их срок службы поможет одна хитрость: при включении дворников они делают один ход, движение вверх и вниз, и именно в этот момент они собирают пыль из стекла, которая накапливается на резинке и именно через него идет постоянное и повышенное трение.

Чтобы этого не происходило, следует после стоянки протирать дворники влажной салфеткой или мокрой тряпкой, и, желательно, убирать лишнюю грязь и пыль из стекла, если его много. Такая простая процедура способна в несколько раз продлить срок службы дворников на машине, вы будете тратить немного больше времени на эти процедуры, но сохраните деньги и время, которое потратили бы на замену.

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