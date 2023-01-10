Как надолго защитить крылья автомобиля от коррозии: уловки водителей

Ржавчина иногда сравнивают с вирусом – если процесс образования коррозии запустить, не обращая внимания на мелочи, то вскоре небольшие дефекты начнут распространяться и результат будет очень печальным. У любого автомобиля есть так называемые "зоны риска" и крылья входят в их число. Коррозия крыльев развивается из-за избытка воды и кислорода. В воду попадают соли и химические составляющие, превращающие воду в агрессивную среду. Даже гараж не спасает от появления ржавчины на крыльях авто.

В подкрылках скапливается невероятное количество пыли – многие автомобилисты не очищают эти поверхности, а потом удивляются, почему так быстро ржавеют крылья автомобиля. Дело вот в чем: скопления пыли препятствуют полному высыханию поверхности, а это способствует распространению коррозии. Впрочем, есть один проверенный годы способ, который поможет надолго защитить кузовной металл.

Перед началом защиты следует предварительно снять все резиновые и пластиковые детали на крыльях. Также производится демонтаж колеса. После этого всю поверхность под крылом нужно тщательно очистить, промыть и просушить. Вся грязь, пыль, масло должны быть удалены. Обнаруженные очаги коррозии зачищаются до стального блеска с помощью наждачной бумаги разной зернистости. Только после этого осуществляется обезжиривание поверхности под крылом. Проще всего использовать для этого ацетон.

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Далее готовится "праймер" – грунтовочный слой. Для этого вещество, которое будет использоваться в качестве антикоррозионного средства, разбавляется в бензине. Консистенция праймера должна быть такой, чтобы его можно было нанести с помощью аэрозольного пистолета. После нанесения грунтовочного слоя нужно подождать 5-6 часов. Лишь после этого под крыло наносится антикоррозионное средство. Одним из лучших вариантов остается резинобитумная мастика. Наносится антикор в два слоя. Каждый толщиной не более 1 мм. Перед установкой колес необходимо дать время засохнуть.

Обратите внимание: антикор не устраняет ржавчину, а препятствует ее появлению и распространению по поверхности.

Напомним, водители часто задумываются о качестве горючего, которое они заливают в свой автомобиль. Ведь далеко не все нефтяные компании тщательно следят за реализуемым продуктом. Как самостоятельно проверить качество бензина – читайте в материале UAportal.

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