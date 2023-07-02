Как промыть рис перед варкой, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным

Как правильно промывать рис, чтобы он получился рассыпчатым

Хорошо известно, что для получения россыпчатого и вкусного риса его необходимо тщательно промыть перед приготовлением. Процесс промывки обычно занимает много времени, поскольку нужно несколько раз менять воду, пока она не станет прозрачной.

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Однако этот метод не только помогает избавиться от пыли и мелкого мусора, но и удаляет излишки крахмала. Этот процесс может быть не слишком приятным, поскольку нужно использовать холодную воду, что заставляет руки постепенно неметь от холода.

Именно поэтому умные хозяйки придумали другой, гораздо более простой и удобный способ. Для этого вам понадобится теплая вода (около 60 градусов) и поваренная соль.

Растворите одну столовую ложку соли в литре воды и залейте рис этим раствором. Пусть зерна риса пролежат в такой "ванной" в течение 40-60 минут.

По истечении этого времени промойте рис под проточной водой и готовьте любые блюда, содержащие этот ингредиент. После такой процедуры рис всегда получится рассыпчатым и будет иметь отличный вкус.

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