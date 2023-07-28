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Как пропарить капусту для голубцов в считанные минуты: простой лайфхак

Игорь Романько

Как быстро подготовить капусту для голубцов

Рассмотрим, как пропарить капусту для голубцов в микроволновке, чтобы упростить процесс и избежать возможных ожогов водой во время традиционного спаривания.

Пропаренная капуста станет очень мягкой, что значительно облегчит работу со скручиванием начинки в листьях. Об этом пишет издание "Патриоты Украины".

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Итак, как правильно пропарить капусту для голубцов в микроволновке:

  1. Выберите капусту весом 1-1,5 кг, лучше хранить умеренный размер, чтобы удобно было работать;
  2. Хорошо промойте овощ и избавьтесь от внешних листьев, которые могут быть желтыми или поврежденными;
  3. Удалите центральный кочан, также можно убрать несколько верхних листьев, если они кажутся несолидными;
  4. Положите капусту в рукав для запекания или пластиковый пакет из полиэтилена;
  5. Сделайте несколько небольших отверстий в пакете с помощью вилки или ножа, чтобы выпарить выход из пакета;
  6. Поместите пакет с капустой в микроволновку;
  7. Выберите режим максимальной мощности и установите таймер на 7 минут. Пропарка в таком режиме позволит капусте стать мягкой и легко отделяться листьями;
  8. После завершения процесса пропаривания извлеките капусту из микроволновки;
  9. Оставьте ее на несколько минут, чтобы остыть;
  10. Теперь листья капусты станут очень мягкими и готовыми для удобного скручивания с вкусной начинкой. Вы сможете легко отделить листья друг от друга.

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