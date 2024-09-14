Как прописать ребенка онлайн через Дию: простая инструкция

Регистрация места жительства ребенка стала гораздо проще благодаря сервису "Действие". Теперь родители могут оформить прописку своего ребенка, не выходя из дома. Давайте разберемся, как это сделать шаг за шагом. Об этом пишет ТСН.

Основные условия для прописки ребенка:

Ребенка можно прописать по месту жительства одного из родителей. Жилье, где планируется прописать ребенка, должно быть должным образом оформлено и не находиться в ипотеке.

Пошаговая инструкция:

Откройте приложение "Действие": Авторизуйтесь в своем аккаунте. Выберите услугу: Найдите и выберите услугу "Место проживания". Загрузите документы: Вам понадобится свидетельство о рождении ребенка. Загрузите электронную копию или введите данные вручную. Укажите адрес: Выберите из списка или введите вручную адрес, по которому вы хотите прописать ребенка. Подтверждение владельца: Если жилье принадлежит другому лицу, владелец должен подтвердить свое согласие на прописку ребенка через приложение "Действие". Оплата: Уплатите административный сбор с помощью банковской карты. Подтверждение: После успешной оплаты вы получите уведомление о том, что заявление принято к рассмотрению. В течение одного рабочего дня прописка ребенка будет произведена.

Необходимые документы:

Заявление о регистрации места жительства ребенка (генерируется автоматически в приложении).

Свидетельство о рождении ребенка.

Справка о регистрации гражданином Украины (для определенных категорий граждан).

Сроки и стоимость:

Прописка ребенка производится в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявления. Размер административного сбора зависит от того, вовремя вы подали заявление или нет. Обычно это небольшая сумма, которую можно оплатить онлайн.

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Преимущества прописки ребенка через "Действие":

Процедура занимает минимум времени.

Не нужно посещать государственные учреждения.

Вы можете отследить статус вашего заявления в личном кабинете.

Всегда проверяйте актуальность информации и детали процедуры на официальном веб-сайте "Действия", поскольку правила могут изменяться.

Узнайте также, какой штраф грозит за несвоевременное обновление паспорта.

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