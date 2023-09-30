Как проснуться утром, если до сих пор хочешь спать: 7 эффективных советов

Как стать бодрым утром если не выспался

Если вы сталкиваетесь с трудностями в пробуждении утром, и ваш будильник, играющий каждые 5 минут, больше не помогает, это может быть признаком того, что вы не получаете достаточно качественного сна.

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Если эти советы не помогают вам улучшить качество сна и чувство утреннего бодрости, стоит рассмотреть возможность консультации с врачом, сообщает Healthline.

Чтобы облегчить свои язвочки и чувствовать себя более свежими и выспавшимися, вот несколько советов:

Создайте регулярный спящий режим: Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день. Выясните, сколько часов сна вам нужно, обычно рекомендуется спать от 7 до 9 часов в сутки. Улучшите спящий режим: Сделайте определенные изменения в своей жизни, которые могут улучшить качество вашего сна. К примеру, избегайте пользования смартфоном перед сном, вместо этого расслабьтесь перед сном, почитав книгу или приняв теплую ванну. Избегайте факторов, мешающих сну: Применяйте некоторые устои, чтобы избежать факторов, которые могут нарушить ваш циркадный ритм и вызвать бессонницу. К примеру, не пользуйтесь ноутбуком или смартфоном перед сном, избегайте употребления напитков с кофеином прямо перед сном, не проводите много времени в постели в течение дня и удерживайтесь от употребления алкоголя перед сном. Удаление будильника от кровати: Постоянная перестановка будильника и засыпание после него могут привести к фрагментации сна, что увеличивает дневную сонливость и слабость. Попытайтесь удалить будильник от кровати, чтобы отключить его, вам придется встать. Сбалансированная диета способствует повышению энергии и улучшению сна. Избегайте продуктов, которые могут привести к усталости. Обогащайте питание фруктами, овощами и продуктами с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Занимайтесь физическими упражнениями: Физические упражнения оказывают влияние на улучшение качества сна и уровня энергии. Регулярные физические тренировки могут улучшить качество сна и уменьшить чувство усталости. Используйте дневной свет: Дневной свет регулирует циркадные ритмы и улучшает качество сна. Попытайтесь открывать жалюзи, если это возможно, или спать с открытыми жалюзи, чтобы солнце помогло вам проснуться свежими и полными энергии.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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