Как разблокировать iPhone голосом: интересный лайфхак

Сначала следует отметить, что этот способ может показаться удобным, но подойдет он далеко не всем пользователям, если вы хотите сохранить персональные данные на своем устройстве в безопасности.

Есть специальная команда голосового управления, для которой необходимо выполнить последовательность нажатий кнопок, необходимых для ввода пароля на экране блокировки смартфона. С помощью этой команды вы можете разблокировать свой айфон, просто произнеся определенную фразу.

Читайте также: Какую функцию iPhone можно отключить, чтобы она не разряжала батарею

Выделите Настройки > Доступность > Голосовое управление и коснитесь Настройка голосового управления в верхней части меню. Прочтите информацию и нажмите Продолжить > Готово.

Затем следует определить расположение кнопок, которыми вы будете пользоваться на экране блокировки. Убедитесь, что функция Face ID не разблокирует гаджет автоматически, для этого закройте датчик в верхней части экрана.

Возврат к Настройке > Доступность > Голосовое управление, нажмите Настроить команды, затем Создать новую команду… и введите или скажите фразу, которой вы хотите разблокировать айфон.

Нажмите Действия и выберите Запустить специальный жест и нажмите кнопки в последовательности разблокировки, используемой для ввода пароля. Нажмите Сохранить > Новая команда для возврата к предыдущему экрану и нажмите Сохранить еще раз.

Теперь можно запустить команду разблокировки на экране Введите пароль для автоматического ввода пароля. Новый жест можно найти в меню Настройки > Доступность > Голосовое управление > Настройка команд > Специальный. Для удаления нажмите Изменить > Удалить команду.

Ранее мы писали о том, как легко очистить главный экран iPhone от лишних ярлыков и программ и один малоизвестный лайфхак, который поможет ускорить работу iPhone или iPad.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!