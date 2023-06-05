Как разморозить фарш за 5 минут: самый безопасный и быстрый способы

Фарш – это универсальный продукт, часто используемый в приготовлении разнообразных блюд. Чтобы сохранить его вкус и полезные свойства после размораживания, важно правильно выполнить этот процесс. Мы рассмотрим несколько методов размораживания фарша, позволяющих сохранить его качество без потери питательных веществ.

Читайте также: Завтрак через 15 минут: как приготовить соленые сырники с зеленью

Размораживание в холодильнике

Этот метод может занять немного больше времени, но является самым безопасным способом размораживания фарша. Мясо постепенно оттаивает в холодильнике, сохраняя цвет и вкус, а бактерии не размножаются так активно в прохладной среде. Для этого достаточно поставить упакованный фарш на тарелку и оставить его в холодильнике на 24 часа. Размороженный фарш рекомендуется использовать как можно скорее или хранить не более одного дня.

Размораживание в воде

Если у вас ограниченное время, можно использовать метод размораживания в воде. Однако важно соблюдать определенные правила:

Фарш должен оставаться в упаковке, пакете или пищевой пленке во избежание потери вкуса и питательных веществ.

Замороженный фарш следует поместить в холодную воду. Горячая вода не является эффективным способом размораживания, поскольку сверху оттаивает фарш, а внутри остается замороженным, а также способствует активному размножению бактерий.

Фарш разморозится в проливе холодной воды в течение 1 часа. После размораживания рекомендуется использовать немедленно.

Читайте также: Простой рецепт лазаньи для ленивых от Евгения Клопотенко

Размораживание в микроволновке

Если вы ищете быстрый способ размораживания фарша и имеете микроволновку, этот метод может вам подойти. Для размораживания фарша в микроволновке:

Поместите замороженный фарш в печь и используйте режим "Размораживание", если таковой существует, или установите мощность на 50%. Время размораживания зависит от количества фарша и обычно составляет 3-5 минут.

Чтобы размораживать равномерно, фарш нужно переворачивать каждые 30 минут.

После размораживания фарша в микроволновке его рекомендуется использовать немедленно.

Размораживание на водяной бане

Если у вас нет микроволновки, вы можете воспользоваться методом размораживания на водяной бане. Для этого:

Снимите упаковку с фарша и поместите в миску.

Наполните кастрюлю водой и поставьте в нее миску с фаршем.

Размораживайте фарш на водяной бане, переворачивая его регулярно, чтобы обеспечить равномерное размораживание.

Важно не рекомендуется повторно замораживать фарш, поскольку это может привести к потере вкуса и полезным свойствам. Размороженный фарш следует использовать немедленно или хранить в холодильнике в течение одного дня.

Советуем также обратить внимание на рецепт фишбургера с картофелем от Евгения Клопотенко

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!