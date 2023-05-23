Лазанья для ленивых: рецепт пасты с фаршем от Евгения Клопотенко

Для приготовления классической лазаньи нужно достаточно много времени, но если вы хотите почувствовать вкус этого блюда без большого количества времени – предлагаем вам рецепт ленивой лазаньи.

Ингредиенты:

– 500 г куриного "сочного фарша" Наша Ряба

– 150 г лука (полторы-две луковицы)

– 1 зеленый перец чили

– 2 щепотки специи итальянские травы

– 250 г томатов пелати с соком

– 250 г спагетти

– 150 г сливочного масла

– 2 зубчика чеснока

– 250 г сливок 30%

– 50 г пармезана

– 250 г моцареллы

– соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Воду для спагетти посолите и отварите макароны до аль денте.

2. Натрите моцареллу и выставьте духовку на 175 градусов.

Видео дня

Читайте также: Завтрак через 15 минут: как приготовить соленые сырники с зеленью

3. Фарш обжарьте на сухой сковороде 5 минут. Добавьте измельченный лук и зеленый перец и готовьте еще 5 минут, после чего посолите, добавьте перец, 2 щепотки итальянских трав, томаты пелати с соком и жарьте еще 5 минут.

4. Масло растопите в кастрюле, добавьте измельченный чеснок и через 2 минуты сливки. При постоянном помешивании добавьте моцареллу и ждите, пока сыр не растает.

5. В керамическую или стеклянную форму для запекания выложите готовые спагетти и разровняйте. Залейте их сливочно-сырным соусом, а сверху выложите томатно-куриный соус, присыпьте моцареллой и отправьте в духовку на 15 минут.

6. Готовое блюдо посыпьте пармезаном.

Советуем также обратить внимание на рецепт фишбургера с картофелем от Евгения Клопотенко