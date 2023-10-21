Как размягчить загрубевшую кожу пяток: рецепт действенного компресса

Сухость стоп – это распространенная проблема, требующая постоянного и эффективного ухода. В случае, когда обычные пяточные кремы не помогают преодолеть трещины, шелушение и дискомфорт, попробуйте сделать компресс для смягчения и обновления кожи.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Может быть сложно сохранить гладкость кожи на пятках, особенно если у вас нет возможности регулярно ходить на педикюр. Иногда даже визит к специалисту не помогает, особенно в холодное время года, когда кожа очень быстро становится сухой и шершавой.

К сожалению, нет одного универсального решения для проблемы с кожей на стопах. Однако перед применением более агрессивных методов отшелушивания попробуйте использовать пемзу. Перед этим рекомендуется сделать компресс из перекиси водорода.

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Перекись водорода активно используется в домашнем уходе за ногами. Часто его добавляют в ванночки для обеззараживания, чтобы избавиться от неприятного запаха ног или удалить грибковые инфекции.

Ватный диск, смоченный перекисью водорода, следует нанести на стопы на 10-15 минут. После этого вы можете легко удалить омертвевшие слои кожи с помощью пемзы.

Не забывайте, что в первые дни после педикюра стопы нуждаются в более интенсивном уходе. Регулярно наносите питательный крем или специальный воск для ухода за кожей стоп.

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