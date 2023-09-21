Как с 1 октября будут проводить военный учет женщин – разъяснение от ВСУ

Как с 1 октября женщин будут ставить на военный учет

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины недавно предоставили объяснения по военному учету женщин с 1 октября 2023 года. 7 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, вносящий изменения в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (№ 6482).

Читайте также: Адвокат объяснила, могут ли мобилизовать многодетного отца

В ВСУ напомнили в своем официальном аккаунте на Facebook, что согласно этому закону, женщины по определенным профессиям могут поступить на военный учет по собственному желанию.

По этому закону женщины, которые отвечают критериям состояния здоровья и возраста, а также имеют законченное высшее, профессиональное или профессионально-техническое образование в медицинской или фармацевтической сфере, могут быть взяты на военный учет в разряд военнообязанных.

Важно отметить, что включение этой категории женщин в военный учет не означает автоматическую мобилизацию. Эта информация необходима для сбора данных об имеющемся резерве специалистов в медицинской отрасли в государстве.

С начала октября 2023 года на военный учет должны быть взяты женщины-медики, включающие в себя врачей, медсестер, стоматологов, акушерок и фармацевтов в возрасте от 18 до 60 лет. Эта инициатива регулируется приказом Министерства обороны Украины от 07.02.2022 г. № 35, принятым после решения Верховной Рады Украины от 7 октября 2022 года о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Эта новая норма предусматривает, что женщины с высшим, профессиональным или профессионально-техническим образованием в медицинской или фармацевтической сфере должны быть взяты на военный учет в разряд военнообязанных. Важно отметить, что это не означает автоматической мобилизации, а только сбор данных об имеющемся резерве медицинских специалистов в государстве.

Читайте также: Юристка объяснила, могут ли войти в квартиру для вручения повестки

Сейчас рассмотрим процедуру отношения на военный учет женщин и их обязанности:

Процедура регистрации военного учета осуществляется в Территориальных Центрах Комплектования (ТЦК) и Социальной Поддержке (СП). Для отношения на военный учет женщинам необходимо подать следующие документы: Заявление о взятии на учет;

Паспорт или ID-карта;

Идентификационный номер;

Документ, подтверждающий получение медицинской или фармацевтической специальности;

Справка по работе, где указана специальность, по которой женщина работает;

Свидетельство о рождении детей или документе об опеке;

Свидетельство о браке;

Фотографии 3х4. После подачи документов женщины открывают личное дело, и их направляют в медицинскую комиссию, которая определяет их пригодность или непригодность для военной службы. Процедура медицинской комиссии включает в себя осмотр различных специалистов, в частности хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога, а также осмотр у гинеколога для женщин. После прохождения медицинской комиссии женщины становятся на военный учет и могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения оборонных работ в военное время. Их обязанности определяются на равных началах с обязанностями мужчин и законодательство не различает женщин и мужчин в этом контексте. Беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске признаются непригодными к военной службе. Также женщины, уже призванные и находящиеся на военной службе, имеют право на увольнение со службы в случае беременности или во время декретного отпуска до достижения ребенком трехлетнего возраста. Также возможно увольнение в случае ухода за ребенком, если это установлено медицинским заключением, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста. Немедицинские женщины, не имеющие работы, должны самостоятельно обращаться в соответствующие ТЦК и СП с целью отношения на военный учет. За уклонение от постановки на военный учет во время военного положения может быть наложен штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен) согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Важно учесть все вышеперечисленные правила и обязанности для женщин, которые становятся на военный учет в Украине.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!