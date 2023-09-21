Як з 1 жовтня проводитимуть військовий облік жінок – роз'яснення від ЗСУ

Сухопутні війська Збройних Сил України недавно надали пояснення стосовно військового обліку жінок з 1 жовтня 2023 року. 7 жовтня 2022 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який вносить зміни до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (№ 6482).

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У ЗСУ нагадали у своєму офіційному акаунті на Facebook, що згідно з цим законом, жінки з певних професій можуть вступити на військовий облік за власним бажанням.

За цим законом, жінки, які відповідають критеріям щодо стану здоров'я та віку, а також мають закінчену вищу, професійну або професійно-технічну освіту у медичній або фармацевтичній сфері, можуть бути взяті на військовий облік в розряд військовозобов'язаних.

Важливо відзначити, що включення цієї категорії жінок до військового обліку не означає автоматичну мобілізацію. Ця інформація необхідна для збору даних про наявний резерв спеціалістів у медичній галузі в державі.

З початку жовтня 2023 року на військовий облік мають бути взяті жінки-медики, які включають в себе лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок та фармацевтів, віком від 18 до 60 років. Ця ініціатива регулюється наказом Міністерства оборони України від 07.02.2022 р. № 35, який був ухвалений після рішення Верховної Ради України від 7 жовтня 2022 року про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Ця нова норма передбачає, що жінки з вищою, професійною або професійно-технічною освітою у медичній або фармацевтичній сфері мають бути взяті на військовий облік в розряд військовозобов'язаних. Важливо відзначити, що це не означає автоматичної мобілізації, а лише збір даних про наявний резерв медичних спеціалістів у державі.

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Зараз розглянемо процедуру ставлення на військовий облік жінок та їх обов'язки:

Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в Територіальних Центрах Комплектування (ТЦК) та Соціальній Підтримці (СП). Для ставлення на військовий облік жінкам необхідно подати такі документи: Заява про взяття на облік;

Паспорт або ID-картка;

Ідентифікаційний номер;

Документ, що підтверджує здобуття медичної або фармацевтичної спеціальності;

Довідка з роботи, де вказана спеціальність, за якою жінка працює;

Свідоцтво про народження дітей або документ про опіку;

Свідоцтво про шлюб;

Фотокартки 3х4. Після подачі документів жінки відкривають особову справу, і їх направляють на медичну комісію, яка визначає їхню придатність або непридатність для військової служби. Процедура медичної комісії включає огляд різних спеціалістів, зокрема хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога, а також огляд у гінеколога для жінок. Після проходження медичної комісії жінки стають на військовий облік, і вони можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання оборонних робіт у воєнний час. Їхні обов'язки визначаються на рівних засадах з обов'язками чоловіків, і законодавство не розрізняє жінок та чоловіків у цьому контексті. Вагітні жінки та ті, які перебувають у декретній відпустці, визнаються непридатними до військової служби. Також жінки, які вже призвані і знаходяться на військовій службі, мають право на звільнення зі служби у разі вагітності або під час декретної відпустки до досягнення дитиною трирічного віку. Також можливе звільнення у випадку догляду за дитиною, якщо це встановлено медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. Немедичні жінки, які не мають роботи, повинні самостійно звертатися до відповідного ТЦК та СП з метою ставлення на військовий облік. За ухилення від постановки на військовий облік під час воєнного стану може бути накладено штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень) згідно із статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Важливо врахувати всі вищезазначені правила та обов'язки для жінок, які стають на військовий облік в Україні.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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