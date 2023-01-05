Как самостоятельно спустить воздух с радиатора, чтобы батареи грели лучше
Батареи следует очистить от пыли и спустить воздух с радиаторов, чтобы они работали эффективнее и быстрее обогревали жилье.
Издание Express пишет, что сделать так называемую прокачку батарей можно самостоятельно. Проводить эту процедуру рекомендуется каждые 2 месяца. Так ваша система отопления будет работать не только эффективнее, но и экономнее.
Как понять, нужно ли выпустить воздух из радиатора?
Если радиатор холодный в верхней части, на нем содержатся влажные пятна или конденсат, а также если вы слышите странный шум при нагревании, значит, там накопился воздух, который нужно выпустить.
Чтобы спустить воздух с радиатора, сначала необходимо отключить отопление. По правилам техники безопасности радиатор должен быть холодным во время выполнения работ.
Далее, чтобы выпустить воздух из батареи:
- Поместите контейнер под клапан радиатора, в который будет собираться жидкость.
- Не открывайте клапан полностью и не держите его слишком долго. Его следует медленно поворачивать, пока не услышите шипящий звук выходящего воздуха.
- Подождите, пока звук не прекратится и из клапана не начнет вытекать постоянный поток воды. Это будет означать, что воздух получился.
- После окончания процедуры, протрите лишнюю влагу или конденсат, чтобы избежать образования ржавчины вокруг клапанов радиатора.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько времени обычная квартира может выдержать без отопления пока не станет холодно и как сохранить тепло в доме.
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