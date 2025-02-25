Как самостоятельно узнать на сколько вырастет пенсия после индексации

В марте в Украине состоится перерасчет пенсий, однако размер доплаты для каждого пенсионера будет разным. Сумма увеличения будет определяться с учетом страхового стажа, размера заработной платы, с которой осуществлялись взносы, наличия инвалидности и других факторов.

Проверить обновленный размер своей пенсии можно онлайн через портал Пенсионного фонда. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Для этого следует:

Авторизироваться в личном кабинете посредством квалифицированной электронной подписи или через ID-банкинг. Открыть раздел "Моя пенсия" и ознакомиться с данными о перерасчете.

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Каков размер прибавки к пенсии после индексации

Ежегодно правительство определяет предельные размеры повышения пенсий в процессе индексации.

Минимальное увеличение пенсионной выплаты в последние годы составило 100 гривен.

Максимальная сумма надбавки уже второй год подряд остается на уровне 1500 гривен.

Даже если по формуле сумма повышения пенсии получается больше 1 500 гривен, размер доплаты все равно не превысит установленного ограничения.

К примеру, в 2023 году индексация составила 19,7%, поэтому пенсионеры, которые получали 10 000 гривен, должны были бы получить дополнительные 1 900 гривен. Однако фактическая надбавка была ограничена суммой 1 500 гривен.

Напомним, в ПФУ утвердили главный показатель, от которого зависит индексация пенсий в 2025 году.

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