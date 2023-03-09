Как Сатурн в Рыбах повлияет на каждый знак зодиака: Овен – Дева

Сатурн 7 марта вошел в знак Рыб, начав мощную новую эру, которая выкристаллизует наш рост в течение следующих трех лет. Понимание того, как Сатурн в Рыбах повлияет на ваш знак зодиака, поможет вам максимально использовать этот сложный, но полезный транзит.

Недавнее путешествие Сатурна через Водолей началось еще в марте 2020 года, что совпало с началом глобальной пандемии. Его вхождение в знак Рыб неизбежно также знаменует собой новую эру.

Овен

В последующие несколько лет Сатурн собирается помочь вам отточить вашу интуицию, обратив ваше внимание внутрь. Вы завершаете некоторые большие кармические циклы и очищаете себя от духовного багажа. Это глубокая внутренняя работа! Возможно, вам будет сложно выразить тонкие изменения на уровне души, которые вы чувствуете, но работа над этим в одиночестве или с терапевтом может придать вам силы.

Телец

Сатурн поражает ваш дом дружбы и сообщества, что побуждает вас пересмотреть социальную жизнь и потенциально сжать круг. Важно окружить себя людьми, вдохновляющими вас быть лучшим, и командой, которая поддерживает ваши надежды и желания. Самое время начать строить такое сообщество в жизни, даже если вам придется делать это с самого начала.

Близнецы

Близнецы, пора серьезно заняться своей карьерой и проверить свой синдром самозванца. Когда Сатурн войдет в ваш десятый открытый дом, следующие несколько лет принесут строительные блоки для значительного сияния в вашей профессиональной жизни. Но это не значит, что ваша империя построит себя сама! Вы учитесь реально понимать как свои достижения, так и недостатки, и все это поможет вам войти в роль авторитетной личности.

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Рак

В последующие несколько лет Сатурн попадает в ваш философский девятый дом, что может повлечь за собой некоторые серьезные изменения парадигмы и проверку перспектив. Отказаться от старых идей непросто, особенно для ностальгического ребенка, но это поможет выработать более подробную и резонансную точку зрения. Не недооценивайте свою мудрость!

Лев

Пора разобраться со всеми теми скелетами, которые были сметены в шкаф. Сатурн коснется одной из самых уязвимых частей вашей карты, поэтому вы будете особенно осознавать ситуации в своей жизни, заставляющие вас чувствовать себя зависимыми или выйти из-под контроля. Это может включать эмоционально запутанные отношения, которые тяготят ваше сердце, или финансовый долг, обременяющий ваш банковский счет.

Дева

Следующие несколько лет могут стать периодом развития или перерыва для ваших отношений. Пора начать выяснять, чем вы на самом деле хотите заниматься – как в бизнесе, так и в удовольствии. Возможно, вы захотите повысить стандарты или поставить перед собой задачу и взять больше ответственности за собственные действия. Если вы одиноки, вы, вероятно, будете более разборчивыми по отношению к своим любовникам и будете искать большей стабильности.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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