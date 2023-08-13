Как сделать Coca-Cola дома: простой рецепт, который удивит

Домашняя кока-кола рецепт - Как сделать кока-колу в домашних условиях

Популярный газированный напиток Coca-Cola можно быстро и просто приготовить дома. Вам требуется минимум ингредиентов, а состав точно будет полезен.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали, что детям точно понравится вода. Даже домашний вариант не особо отличается от оригинального.

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Что нужно для домашней кока-колы?

Цикорий натуральный растворимый – 30 г.

Сироп из плодов шиповника – 25 г.

Сахарный песок – 60 г.

Газированная вода – 1 литр.

Процесс приготовления:

1. Соедините цикорий с сахарным песком и хорошо перемешайте.

2. Добавьте сироп шиповника и перемешайте еще раз.

3. В полученную смесь влейте 100 мл газировки и размешивайте до получения однородной жидкости без комочков, при желании можно процедить.

4. Долейте оставшуюся газировку и все перемешайте;

5. Храните в холодильнике в закрытой бутылке, перед употреблением можно добавить кубики льда.

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