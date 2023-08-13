Как сделать Coca-Cola дома: простой рецепт, который удивит
Популярный газированный напиток Coca-Cola можно быстро и просто приготовить дома. Вам требуется минимум ингредиентов, а состав точно будет полезен.
В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали, что детям точно понравится вода. Даже домашний вариант не особо отличается от оригинального.
Читайте также: Как приготовить домашний персиковый сок: простой рецепт
Что нужно для домашней кока-колы?
- Цикорий натуральный растворимый – 30 г.
- Сироп из плодов шиповника – 25 г.
- Сахарный песок – 60 г.
- Газированная вода – 1 литр.
Процесс приготовления:
1. Соедините цикорий с сахарным песком и хорошо перемешайте.
2. Добавьте сироп шиповника и перемешайте еще раз.
3. В полученную смесь влейте 100 мл газировки и размешивайте до получения однородной жидкости без комочков, при желании можно процедить.
4. Долейте оставшуюся газировку и все перемешайте;
5. Храните в холодильнике в закрытой бутылке, перед употреблением можно добавить кубики льда.
Недавно мы поделились с вами рецептом приготовления клубничного компота на зиму и расскажем, как его закрыть в банки.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!