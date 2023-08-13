Як зробити Coca-Cola вдома: простий рецепт, який здивує
Популярний газований напій Coca-Cola можна швидко та просто приготувати вдома. Вам потрібно мінімум інгредієнтів, а склад точно буде корисним.
У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" розповіли, що дітям точно сподобається така вода. Навіть домашній варіант не особливо відрізняється від оригінального.
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Що потрібно для домашньої кока-коли?
- Цикорій натуральний розчинний – 30 г.
- Сироп із плодів шипшини – 25 г.
- Цукровий пісок – 60 г.
- Газована вода – 1 літр.
Процес приготування:
1. З'єднайте цикорій з цукровим піском і добре перемішайте.
2. Додайте сироп шипшини та ще раз перемішайте.
3. В отриману суміш влийте 100 мл газованої води і розмішуйте до отримання однорідної рідини без грудочок, за бажання можна процідити.
4. Долийте газовану воду, що залишилася, і все перемішайте;
5. Зберігайте у холодильнику в закритій пляшці, перед вживанням можна додати кубики льоду.
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