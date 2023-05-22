Как сделать динамики iPhone громче через настройки

Когда мы слушаем музыку на своём iPhone, мы часто хотим получить максимальное удовольствие от звучания. Счастьем для нас, встроенный эквалайзер в iOS может помочь нам сделать звук еще более мощным. Позвольте нам рассказать вам об одном простом способе, как сделать динамики вашего iPhone еще громче.

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Откройте "Настройки" на вашем iPhone и нажмите на "Музыка"; В разделе "Музыка" прокрутите список до пункта "Эквалайзер" и нажмите на него; В списке доступных эффектов вы увидите разные настройки эквалайзера. Ищите "Поздняя ночь" и поставьте флажок рядом с этим вариантом; После установки эффекта "Поздняя ночь" вы можете закрыть настройки и вернуться к воспроизведению музыки на iPhone.

Теперь, когда вы прослушиваете свою любимую музыку, попытайтесь заметить разницу в звучании. С помощью эффекта "Поздняя ночь" динамики вашего iPhone получат чуть больше воспроизводящей силы и глубины звука. Вы можете почувствовать, как басы становятся насыщеннее, выразительнее, а средние и высокие частоты становятся более яркими и четкими.

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