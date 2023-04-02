Как сделать кейк-попсы в форме яиц: простой пасхальный рецепт
Прекрасной идеей порадовать близких вкусным десертом на Пасху являетсяприготовление кейк-попсов в виде пасхальных яиц для декора тортов и куличей.
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Ингредиенты:
- Мука – 70 г;
- Сахар – 90 г;
- Какао – 20 г;
- Разрыхлитель – 0.5 ч.л;
- Соль – 1/4 ч.л;
- Кефир – 70 г;
- Молоко – 50 г;
- Масло без запаха – 25 г;
- Яйцо (с2) – 1 шт;
- Сырный творог – 100 г.
Глазурь:
- Белый шоколад – 150 г;
- Масло без запаха – 15 г;
- Какао масло – 15 г.
Для бисквита смешайте отдельно сухие и влажные ингредиенты, а затем объедините их. Выпекайте в духовке при температуре 160 градусов в течение около 15-20 минут, пока шпажка не получится сухой. Отсудите готовый бисквит и смешайте его с размягченным творожным сыром. Сформируйте яйца и вставьте зубочистки. Поставьте заготовки в морозильник на 2-3 часа.
Для глазури растопите белый шоколад и смешайте его с маслом и растопленным маслом какао. Окунуть замороженные заготовки в глазурь и вставить зубочистку в основание из пенопласта. С помощью кандурина, водки и жесткой кисточки сделайте пятнышки. Поставьте в холодильник для стабилизации глазури.
Теперь вы можете использовать эти кейк-попсы в виде пасхальных яиц для декора своих тортов и пасок. Приятного аппетита!
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