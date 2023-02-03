Как сделать контейнеры для рассады из подручных средств: 4 действенных совета

Опытные дачники не советуют выбрасывать пластиковые бутылки, чайные пакетики и старые газеты. Все это можно использовать для создания рассадных контейнеров.

Такой подход позволит не только сэкономить средства на приобретении отдельной тары, но и поможет повторно использовать подержанные вещи. Эти четыре метода позволят подготовить рассаду, не тратя лишних средств.

Пластиковые бутылки

Огородники рекомендуют прозрачные пластиковые бутылки, но подойдут также стаканчики из-под йогуртов. Достаточно обрезать тару на необходимую высоту, сделать несколько отверстий в дни и можно использовать для рассады. Верхнюю часть бутылки также не рекомендуется выбрасывать, ведь ее можно использовать для накрывания всходов растений.

Тетрапаки

Упаковки из молока или сока хорошо переносят влагу и не раскисают, поэтому прекрасно подходят для рассады томатов. Достаточно сделать в нижней части отверстия и добавить дренажа, чтобы корни не гнили, и можно смело заниматься рассадой.

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Чайные пакетики

Экономная альтернатива торфяным пилюлям – пакетики из-под чая. Содержимое не нужно выбрасывать, достаточно аккуратно разрезать верхушку упаковки и добавить немного грунта. Пакетики затем нужно установить в большую емкость в упор, чтобы они не переворачивались, а при пересадке их можно не трогать.

Старые газеты

Заменить торфяные стаканчики для рассады можно самодельными стаканчиками из старых газет. Достаточно нарезать газету на длинные полосы, обернуть ими цилиндрический предмет и сформовать стаканчик. Бумажные стенки быстро размокнут во влажной почве, поэтому их не нужно будет вынимать при пересадке растений.

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