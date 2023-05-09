Как сделать маленький парник для растений из пластиковой бутылки: лайфхак от опытных огородников

Многие начинающие огородники имеют вопрос о том, как правильно выращивать рассаду в домашних условиях, чтобы получить качественные результаты. В этой статье мы расскажем вам о простом способе создать удобный минипарник своими руками, который идеально подойдет для выращивания рассады дома.

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Для создания мини-парника вам понадобится пустая пятилитровая бутылка из-под воды, острый нож и несколько минут свободного времени. Открутите крышку бутылки и срежьте горлышко. Для этого лучше всего использовать ножовку по металлу или нож с крепким лезвием.

Возьмите большой канцелярский нож и проделайте продольные надрезы с каждой стороны бутылки. Таким образом, вы получите конструкцию из двух половинок, которые могут быть разного размера. Если половинки парника получились одинаковыми и распадается, используйте крышку от пластиковой бутылки в качестве фиксатора.

В нижнюю глубокую часть парника насыпьте подготовленный для посева грунт, подходящий для выращивания рассады. Вы можете использовать специальную смесь почвы или приготовить ее самостоятельно.

Теперь ваш минипарник готов для выращивания рассады помидоров, перца и баклажанов. Его можно разместить на подоконнике или балконе.

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