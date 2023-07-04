Как сделать оладьи из свежих кабачков на завтрак

В летний период, когда начинается сезон свежих продуктов, интересные и простые рецепты приобретают особую популярность. Виктория Маремуха, участница модельного шоу на Новом канале, поделилась своими вкусами и порекомендовала интересный рецепт оладий из кабачков.

Это блюдо сочетает в себе много преимуществ: оно не только полезное и сытное, но и легкое в приготовлении, а главное – необыкновенно вкусное.

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"Сейчас настала пора кабачков, так что каждый сможет приготовить быстрые и простые блюда. Чтобы сделать вкус оладий более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать. Подавайте такой соус вместе с оладьями – это придаст пикантности блюду", – порекомендовала она.

Ингредиенты:

Кабачки – 2-3 шт;

Мука – 2 столовые ложки;

Яйцо – 1 шт;

Чеснок – 1 зубчик;

Соль – по вкусу;

Укроп – щепотка;

Масло – для жарки;

Сметана – для подачи;

Сыр дорбля (или другой сыр с плесенью) – по желанию.

Вот как приготовить это блюдо:

Очистите кабачки от кожуры и натрите их на большой терке. Подсолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок; Отожмите выделенный сок из кабачек; Добавьте муку, яйцо и натертый чеснок. Также добавьте мелко нарезанный укроп и хорошо перемешайте все; Ложкой выкладывайте небольшие порции теста на разогретую сковороду с маслом. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон, пока они не станут румяными; Подавайте оладьи со сметаной или сметанным соусом из дорбля. Приятного аппетита!

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