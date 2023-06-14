Как сделать свой день более продуктивным: топ-6 лайфхаков

Для того, чтобы успевать все, что вы запланировали, следует придерживаться нескольких советов, которые помогут организовать свое время с пользой.

Настройтесь на позитив

Чем лучше ваше настроение – тем выше производительность. Плохое настроение и тревога мешают сконцентрироваться, поэтому делайте все для того, чтобы улучшить настроение.

Игнорируйте входящие письма как можно дольше

Письма очень отвлекают от работы. На самом деле, они отнимают невероятно много времени, ведь вы думаете, как ответить тому или иному адресату. Эксперты утверждают, что регулярная проверка входящей почты сильно снижает производительность.

Изучите свой организм

У каждого человека есть пиковые часы активности. Выберите свои и составляйте расписание в соответствии с ним.

Уточняйте плохо поданную информацию

Представьте, вы получили размытое указание от руководителя и не решились задать уточняющие вопросы. В результате вы потратите время на выполнение указания впустую. Работу придется переделывать, ваша производительность снизится, а руководитель будет недоволен.

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Планируйте завтрашний день

Лучше делать это с вечера, чтоб не тратить драгоценное время на планирование утром. Вы не спешите и спокойно определите, что вам нужно сделать.

Не беритесь за неважные задачи

Выполнение неважных задач отнимает ваше время, но не дает практически никакого результата, поэтому старайтесь избегать их или откладывать на часы вашей более низкой производительности.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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