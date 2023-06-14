Як зробити свій день продуктивнішим: топ-6 лайфхаків

Для того, щоб встигати все, що ви запланували, варто дотримуватись кількох порад, які допоможуть організувати свій час з користю.

Налаштуйтесь на позитив

Чим кращий ваш настрій – тим вища продуктивність. Поганий настрій та тривога заважають сконцентруватись, тому робіть все для того, щоб покращити настрій.

Ігноруйте вхідні листи як можна довше

Листи дуже відволікають від роботи. Насправді, вони забирають неймовірно багато часу, адже ви думаєте, як відповісти тому чи іншому адресату. Експерти стверджують, що регулярна перевірка вхідної пошти дуже знижує продуктивність.

Відео дня

Вивчіть свій організм

В кожної людини є пікові години активності. Оберіть свої та складайте свій розклад відповідно до нього.

Уточняйте погано подану інформацію

Уявіть, ви отримали розмиту вказівку від керівника та не наважилась поставити уточнюючі питання. В результаті ви витратите час на виконання вказівки впусту. Роботу доведеться переробляти, ваша продуктивність знизиться, а керівник буде незадоволений.

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Плануйте завтрашній день

Краще робити це звечора, щоб не витрачати дорогоцінний час на планування зранку. Ви не будете спішити та спокійно визначите, що вам потрібно зробити.

Не беріться за неважливі завдання

Виконання неважливих завдань забирають ваш час, але не дають практично ніякого результату, тому старайтесь уникати їх або відкладати на години вашої нижчої продуктивності.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та швидко розкрити свій потенціал.

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