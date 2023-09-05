Как сделать так, чтобы срезанные гортензии долго стояли: неожиданный совет с молотком

Срезанные гортензии могут любовать глаз, когда наступает первая прохлада. Впрочем, цветы не всегда долго стоят в вазе.

Любительница цветов Кэти Курик поделилась своим лучшим методом, чтобы помочь гортензиям "продержаться" дольше. Об этом она рассказала TikTok, призвав использовать молоток.

По словам Курик, сначала надо избавиться от листьев с нижней части стебля. После этого на месте среза стебли нужно разболтать острым предметом, убрав часть мякоти.

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Затем нужно взять молоток и нанести удары по кончикам стеблей, пока они не распадутся на нити. Увеличенная площадь поверхности теперь позволит им поглощать больше жидкости.

Садоводы также советуют поместить обрезанные стебли гортензии в воду с немного повышенной температурой, чтобы увеличить поглощение жидкости.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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