Как сделать так, чтобы срезанные гортензии долго стояли: неожиданный совет с молотком
Срезанные гортензии могут любовать глаз, когда наступает первая прохлада. Впрочем, цветы не всегда долго стоят в вазе.
Любительница цветов Кэти Курик поделилась своим лучшим методом, чтобы помочь гортензиям "продержаться" дольше. Об этом она рассказала TikTok, призвав использовать молоток.
По словам Курик, сначала надо избавиться от листьев с нижней части стебля. После этого на месте среза стебли нужно разболтать острым предметом, убрав часть мякоти.
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Затем нужно взять молоток и нанести удары по кончикам стеблей, пока они не распадутся на нити. Увеличенная площадь поверхности теперь позволит им поглощать больше жидкости.
Садоводы также советуют поместить обрезанные стебли гортензии в воду с немного повышенной температурой, чтобы увеличить поглощение жидкости.
Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.
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