Как сэкономить электроэнергию, положив газету в морозилку

Один из приборов на кухне работает постоянно, потому потребляет немало электричества. Это морозильная камера, являющаяся настоящим спасением для запасающихся людей.

Если оптимизировать использование морозильной камеры, можно значительно снизить затраты на оплату коммунальных счетов, пишет "Санте". Издание предлагает воспользоваться обычной газетой.

Отмечается, что морозильная камера лучше стабилизирует температуру, когда она заполнена на ¾. Полная морозильная камера оставляет меньше места для проникновения теплого воздуха, когда вы открываете дверцу. Эксперт по сбережениям Сэм Уилланс объясняет, что газета позволяет заполнить пустое пространство в морозильной камере. Он рекомендует переложить продукты на нижние и верхние полки, а среднее пространство заполнить газетами.

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Также он рекомендует наполнить почти пустую морозильную камеру пластиковыми бутылками на треть наполненными водой. Можно использовать пакеты для льда, наполненные водой.

Также эксперт отметил, что морозильная камера будет потреблять меньше электричества, если она находится в правильном месте. Морозильные камеры не должны находиться у радиатора, плиты, духовки или сушилки. Следует избегать и попадания солнечного света на устройство.

Также не стоит ставить морозильную камеру или холодильник вплотную к стене – для этих устройств требуется циркуляция воздуха.

Также следует своевременно размораживать морозильную камеру. Слой намерзшего льда толщиной 3 мм может повысить потребление энергии прибором на 30%.

Предлагаем еще один способ экономии – попробуйте сами изготавливать таблетки для посудомоечных машин.

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